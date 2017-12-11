12 декабря 2017, 11:35Происшествия В Пензе без тепла остались 67 домов, три детсада и пять больниц В Пензе на улице Чкалова, 40 в связи с большой подпиткой по ТЭЦ-2 на тепломагистрали № 22 ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» 12 декабря в 03.08 произошел прорыв на трубе диаметром 500 мм.

Сейчас теплоноситель не поступает в семь центральных тепловых пунктов, 12 теплокамер, 67 жилых домов, три детских сада и пять больниц.

«Ремонт проводят работники ПАО «Т плюс Пенза». Всего задействованы две бригады в составе 24 человек и девяти единиц техники», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ситуация находится под личным контролем мэра Виктора Кувайцева и зампреда правительства региона Дмитрия Семенова. Контролируют работы на месте замглавы администрации Юрий Ильин и начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Прорыв должен быть ликвидирован в течение дня, добавили в пресс-службе.

Происшествия

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/proizoshlo_otklyuchenie_tepla_situatsiya_pod_kontrolem/

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