В Пензе без горячей воды остаются более 200 домов

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19 июля 2018, 13:02Общество
В Пензе состоялось заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. На нем обсудили отсутствие горячей воды в 207 домах, 19 детских садах, 14 школах и одной больнице.
Заместитель главы администрации Юрий Ильин распорядился принять меры по восстановлению подачи водоснабжения на улице Каракозова. В ближайшие дни горячая вода также появится в домах на Кулибина и Циолковского.
Помимо этого, речь шла о доме №8 по улице Стасова, сети которого обслуживает МКП «Теплоснабжение г. Пензы». С жалобой на отсутствие горячей воды к главе администрации Виктору Кувайцеву обратились местные жители.
Представитель компании пояснил, что ремонт тепломагистрали завершен, на следующей неделе будет сделан трубопровод обратного водоснабжения, что позволит наладить стабильное предоставление коммунальной услуги, сообщает пресс-служба мэрии.
«Виктор Кувайцев на прошлом заседании подчеркнул значимость оперативного проведения данного вида работ. Предоставьте мне список самых проблемных участков, будем штрафовать», – подытожил Юрий Ильин.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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