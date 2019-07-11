В Пензе белого медведя приучают чистить зубы. ФОТО

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11 июля 2019, 17:39Общество
Сотрудники пензенского зоопарка рассказали о гигиенических процедурах белого медведя.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что с животными ежедневно работают ветеринары. Они наблюдают за состоянием питомцев.
«Главным и любимым пациентом врачей является белый медведь по кличке Белый. Специалисты ежедневно следят за состоянием шерсти и кожных покровов животного. Регулярно хищник получает витамины и необходимые микроэлементы, ему ставят прививки от паразитов», - добавили специалисты.
Также раз в неделю хищник принимает душ из шланга.
«Эту процедуру он обожает. Видя сотрудника со шлангом, Белый радуется, словно ребенок, потому что знает, что сейчас ему будет свежо и приятно. Медвежий душ – ритуал особого ухода: полярному хищнику в воду, кроме профилактических средств от паразитов и водорослей, добавляют безопасный отбеливающий раствор, который сохраняет шерсть снежно-белой, не позволяя ей желтеть в нашем душном климате», - рассказали работники зоопарка.
Помимо этого, раз в год медведь проходит осмотр у стоматолога. 11 июля специалисты пытались приучить Белого к чистке зубов ультразвуковым скалером, который очищает эмаль от налета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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