В Пензе банкиры вне закона заработали 18 млн руб

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02 ноября 2018, 16:38Криминал
По факту осуществления банковской деятельности без лицензии в Пензе возбудили уголовное дело.
Выяснилось, что пензенцы без регистрации и разрешения занимались банковской деятельностью. Они осуществляли транзиты, наличные и безналичные переводы, а также сопровождали оплату финансово-хозяйственных сделок, в том числе и фиктивных, через счета нескольких подконтрольных организаций.
За каждую проведенную операцию они получали не менее 5% от ее суммы. Таким образом с 2008-го по 2016 год им удалось обналичить не меньше 366 млн рублей. При этом доход составил не менее 18 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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