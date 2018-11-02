В Пензе банкиры вне закона заработали 18 млн руб

Выяснилось, что пензенцы без регистрации и разрешения занимались банковской деятельностью. Они осуществляли транзиты, наличные и безналичные переводы, а также сопровождали оплату финансово-хозяйственных сделок, в том числе и фиктивных, через счета нескольких подконтрольных организаций.

За каждую проведенную операцию они получали не менее 5% от ее суммы. Таким образом с 2008-го по 2016 год им удалось обналичить не меньше 366 млн рублей. При этом доход составил не менее 18 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».