В Пензе байкеры провели акцию «Внимание! Мотосезон!»

С приходом весны на дороги возвращаются мотоциклисты, а сводки дорожно-транспортных происшествий пополняются сообщениями об авариях с участием двухколесного транспорта. Зачастую причины ДТП ищут в нарушении правил движения и необоснованном лихачестве мотоциклистов. Но они уверены, что повышать водительскую культуру необходимо и автомобилистам. Листовки с полезными советами о том, как вести себя на дорогах, водителям машин раздавали на перекрестке улиц Суворова и Кулакова Пензы.

Новенький туристический эндуро [мотоцикл для езды по бездорожью] простоял в гараже полгода, и с приходом весны пришло время выпустить его на автотрассу. Владелец маневренного и легкого в управлении транспортного средства Константин Афтаев - водитель со стажем. При этом не считает себя приверженцем высоких скоростей.

«Он разгоняется за шесть секунд до 100 километров в час, максимальная скорость - 150. Но не надо забывать, что есть более мощные и быстрые мотоциклы. В городе опасно гонять», - сказал он.

Однако отказ от безбашенной езды - не 100-процентный залог безопасности. То, что в дорожно-транспортных происшествиях зачастую виноваты мотоциклисты - это всего лишь стереотип, уверены представители пензенского мотосообщества. С автомобилистами, особенно после зимы, не всегда легко найти общий язык.

При маневре смотреть в зеркала дважды, открывая двери проверять помехи сзади, избегать резких перестроений и включать поворотники - листовки с простыми правилами, которые помогут избежать столкновения с мотоциклом, раздали автолюбителям, отвыкшим за несколько месяцев от двухколесных участников дорожного движения. В Пензе провели акцию «Внимание! Мотосезон!». 2018 год для региона стал удачным - ни одного погибшего мотоциклиста на дорогах. Однако в стране, по данным официальной статистики, в ДТП с двухколесным транспортом погибли свыше 500 человек. Еще почти 5000 россиян получили ранения.

«За последние два года стал участником двух ДТП. В обоих случаях не по своей вине: пешеход переходил на красный свет, и чтобы избежать столкновения, мне пришлось упасть, получил травму. Во второй раз автолюбительница перестраивалась, меня не заметила и снесла», - рассказал мотоциклист Андрей Енютин.

В ходе акции байкеры раздали порядка 500 буклетов в надежде, что это повысит безопасность их товарищей на дорогах. И все же главное, что поможет снизить аварийные ситуации, - это адекватное и предсказуемое поведение, а также взаимоуважение всех участников движения.