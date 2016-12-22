22 декабря 2016, 13:04Общество В Пензе автомобили на парковке у Бурденко мешали убирать снег 22 декабря в Пензе припаркованные в неположенных местах машины мешали очищать территорию снегоуборочной технике возле областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.

Разобраться со сложившейся ситуацией мэр Виктор Кувайцев поручил заместителю главы администрации Юрию Ильину, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Несмотря на то, что в этом году здесь была обустроена парковка вдоль дороги, ведущей в Пензенский артиллерийский инженерный институт, имеют место случаи, когда автовладельцы оставляют машины в неположенных местах. Этим они создают помехи для спецтехники», – сказал Юрий Ильин.

Вместе с инспекторами территорию около учреждения здравоохранения от авто освободили, отметили в пресс-службе мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/a5f/800_450_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/a5f854552c2a546f1dd456c072468efb.JPG