В Пензе автоледи заблудилась под «горбатым мостом». ВИДЕО

Известно, что улицу Ерик пересекает железнодорожный мост, называемый в народе «горбатый». Частенько под ним застревают большегрузы, которые не вписываются своими габаритами по высоте. Но на этот раз «героем» стал легковой автомобиль. Видео произошедшего житель Пензы опубликовал в группе «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машина заехала под мост на встречку. По словам автора поста, за рулем была девушка. Автомобиль двигался очень медленно, возможно, водитель осознала свою оплошность, но деваться уже некуда, так как под сооружением перестроиться на нужную полосу невозможно.

Подписчики группы принялись шутить по факту случившегося. Однако автоледи может быть не до смеха – согласно Кодексу об административных правонарушениях, езда по встречной полосе грозит серьезными штрафами, пишет ИА «Пенза-Пресс».