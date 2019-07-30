В Пензе автоледи за рулем машины «Яндекс.Такси» попала в ДТП

В Пензе на улице Куйбышева днем 30 июля произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в 12.10 возле дома №37 столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 70-летний водитель, и Ravon R4, за рулем которого находилась 20-летняя автоледи.

В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщину с травмами доставили в больницу.

Очевидцы опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте» видеозапись с места ДТП, на которой видно повреждения машин. У обеих - разбиты капоты и крылья. Кроме того, на иномарке есть логотип «Яндекс.Такси».

В пресс-службе добавили, что по факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».