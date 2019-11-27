В Пензе автоледи вызвала полицию пьяному пешеходу

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28 ноября 2019, 12:34Общество
Жительнице Пензы пришлось обратиться в полицию из-за того, что ей не давал проехать незнакомый пьяный мужчина.
Ночью жительница Пензы ехала по улице на своем автомобиле. Неожиданно на проезжую часть выскочил мужчина, который преградил дорогу ее машине. Водитель попросила пешехода уйти с дороги, но тот перешел на крик и нецензурную брань. Женщина поняла, что незнакомец пьян. Тогда она решила вызвать полицию. Поняв ее намерения, мужчина скрылся.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Потерпевшая описала им обидчика, и правоохранители отправились на его поиски. Вскоре похожего на подозреваемого мужчину удалось задержать. Женщина признала в нем хулигана.
«Для дальнейшего разбирательства 22-летний мужчина был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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