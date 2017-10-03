03 октября 2017, 16:03Происшествия

В Пензе автоледи сбила ребенка

В Пензе на улице Ушакова случилась авария, в которой пострадал ребенок.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, напротив дома 58-летняя женщина за рулем автомобиля сбила девочку.

В результате происшествия ребенка с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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