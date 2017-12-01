01 декабря 2017, 16:05Происшествия В Пензе автоледи попала в больницу после ДТП В Пензе в Арбеково случилась авария с участием двух автомобилей.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 30 ноября в 22.05 около дома №150 по проспекту Победы. Столкнулись Fiat Doblo под управлением 43-летнего мужчины и «ВАЗ-21154», за рулем которого находилась 61-летняя пенсионерка.

В результате происшествия травмы получила женщина, управлявшая отечественной легковушкой. Ее доставили в больницу.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 27

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6170757/

Новости по теме: