В Пензе автоледи попала в больницу после ДТП

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01 декабря 2017, 16:05Происшествия
В Пензе в Арбеково случилась авария с участием двух автомобилей.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла 30 ноября в 22.05 около дома №150 по проспекту Победы. Столкнулись Fiat Doblo под управлением 43-летнего мужчины и «ВАЗ-21154», за рулем которого находилась 61-летняя пенсионерка.
В результате происшествия травмы получила женщина, управлявшая отечественной легковушкой. Ее доставили в больницу.
По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины ДТП, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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