В Пензе автоледи ошиблась с поворотом и сдала назад. ВИДЕО

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25 октября 2017, 10:39Общество
Пензенцы в Сети обсуждают видео с автоледи на иномарке, которая ошиблась с поворотом на перекрестке улиц Пушкина и Ставского.
Об этом сообщили в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
«На перекрестке ул. Ставского и ул. Пушкина автоледи ошиблась с поворотом, чем смутила водителей, ехавших ей навстречу! Будьте внимательны на дорогах, смотрите на знаки почаще», - отметили администраторы, добавив к посту видеозапись.
Пензенцев кадры видео позабавили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Она же аварийками поморгала, чего же вам еще-то надо?» - пошутил подписчик Александр.
«Я видела, как взрослый мужчина так перепутал, но он не сдал назад, развернулся и поехал! Как будто так и надо», - отметила Ольга.
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