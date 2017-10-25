25 октября 2017, 10:39Общество В Пензе автоледи ошиблась с поворотом и сдала назад. ВИДЕО Пензенцы в Сети обсуждают видео с автоледи на иномарке, которая ошиблась с поворотом на перекрестке улиц Пушкина и Ставского.

Об этом сообщили в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке ул. Ставского и ул. Пушкина автоледи ошиблась с поворотом, чем смутила водителей, ехавших ей навстречу! Будьте внимательны на дорогах, смотрите на знаки почаще», - отметили администраторы, добавив к посту видеозапись.

Пензенцев кадры видео позабавили, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Она же аварийками поморгала, чего же вам еще-то надо?» - пошутил подписчик Александр.

«Я видела, как взрослый мужчина так перепутал, но он не сдал назад, развернулся и поехал! Как будто так и надо», - отметила Ольга.

Общество

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Источник фотографии: Скриешот: https://vk.com/penza_live

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