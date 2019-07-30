В Пензе автокран скинул легковушку в кювет – соцсети

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30 июля 2019, 13:33Происшествия
В Пензе днем 30 июля произошла необычная авария. О ней стало известно в группе соцсети «ВКонтакте».
Мужчина опубликовал в сообществе фотографии с места происшествия. Он пояснил, что действия разворачивались примерно в 13.00 на улице Курской.
«Автокран столкнул Lada Priora в кювет и задел Chevrolet. У водителя крана заклинила передача, он не смог остановиться», - предположил автор поста.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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