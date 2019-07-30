В Пензе автокран скинул легковушку в кювет – соцсети

В Пензе днем 30 июля произошла необычная авария. О ней стало известно в группе соцсети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал в сообществе фотографии с места происшествия. Он пояснил, что действия разворачивались примерно в 13.00 на улице Курской.

«Автокран столкнул Lada Priora в кювет и задел Chevrolet. У водителя крана заклинила передача, он не смог остановиться», - предположил автор поста.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».