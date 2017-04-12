12 апреля 2017, 15:03Общество В Пензе автобусы пройдут тотальные проверки Пензенские инспекторы в апреле в целях безопасности пассажирских перевозок проведут профилактическое мероприятие «Автобус».

Инспекторы будут пресекать нелегальные перевозки пассажиров, контролировать соблюдение перевозчиками требований к техническому состоянию автобусов, проводить предрейсовый контроль технического состояния и медицинских осмотров водителей, а также проверят соблюдение водителями Правил дорожного движения и режима труда и отдыха, сообщили в пресс-службе регионального УГИДД.

Проверять водителей будут конечных, промежуточных остановках, а также в местах отправления и по маршруту, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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