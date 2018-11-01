В Пензе автобус промчался на запрещающий сигнал. ВИДЕО

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01 ноября 2018, 16:04Общество
Пензенец опубликовал в соцсети видео, на котором пассажирский автобус проигнорировал сигнал светофора.
На кадрах видно, что во время приближения автобуса №66 к стоп-линии на светофоре горит «желтый». Однако водитель не притормозил, а, напротив, нажал на педаль газа, чтобы проскочить, в это время загорелся красный сигнал.
Пользователь Илья отметил в комментарии под постом, что водители общественного транспорта совсем распоясались.
«В погоне за прибылью они рискуют главным - человеческими жизнями», - написал он.
Подобные случаи не являются редкостью, информагентство неоднократно писало о водителях-торопыгах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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