В Пензе автобус №80 и троллейбус №6 изменят маршрут

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 января 2019, 14:06Общество
В Пензе с 17 января в схемы движения маршрутов №6 и №80 будут внесены изменения.
Как сообщает пресс-служба мэрии, схемы меняют для совершенствования маршрутно-транспортной сети. Теперь троллейбус №6 от остановки «ул. Чкалова» будет направлен по следующему маршруту: ОАО «Электромеханика» - Универсам – Профкурсы – Дворец водного спорта – Дизельный завод – Фабрика игрушек – ул. Окружная – Магазин Пригородный (Горводоканал) – Кривозерье.
Автобус №80 от остановки «Центральный рынок» далее будет двигаться по следующему маршруту: ТТС – Фонтан – Детская Библиотека - Библиотека им. Лермонтова - ул. Чкалова - ОАО «Электромеханика» - ул. Павлушкина - Локомотивное депо – По требованию. Конечная остановка будет располагаться в районе административного здания №19 по ул. Злобина, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 января 2019, 17:39Пензенцев предупредили о возможности обрыва электропроводов из-за погоды
15 января 2019, 17:08Пензенцы представят в Совете Федерации успехи по 7 направлениям
15 января 2019, 16:38В Иссинскои районе огонь превратил дом в пепел
15 января 2019, 16:07Пензенских водителей предупредили о сильном снегопаде
15 января 2019, 15:37Родителям расстрелянного на службе пензенца выплатят 2 млн руб
15 января 2019, 15:06В Пензенской области выбрали лучшего рыболова
15 января 2019, 14:36В Ахунах столкнулись две иномарки
15 января 2019, 14:06В Пензе автобус №80 и троллейбус №6 изменят маршрут