В Пензе автобус №80 и троллейбус №6 изменят маршрут

В Пензе с 17 января в схемы движения маршрутов №6 и №80 будут внесены изменения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, схемы меняют для совершенствования маршрутно-транспортной сети. Теперь троллейбус №6 от остановки «ул. Чкалова» будет направлен по следующему маршруту: ОАО «Электромеханика» - Универсам – Профкурсы – Дворец водного спорта – Дизельный завод – Фабрика игрушек – ул. Окружная – Магазин Пригородный (Горводоканал) – Кривозерье.

Автобус №80 от остановки «Центральный рынок» далее будет двигаться по следующему маршруту: ТТС – Фонтан – Детская Библиотека - Библиотека им. Лермонтова - ул. Чкалова - ОАО «Электромеханика» - ул. Павлушкина - Локомотивное депо – По требованию. Конечная остановка будет располагаться в районе административного здания №19 по ул. Злобина, пишет ИА «Пенза-Пресс».