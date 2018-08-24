В Пензе автобус №30 временно поменяет маршрут

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 августа 2018, 16:38Общество
Пензенский автобус №30 «Арбековская Застава - Аэропорт» изменит схему движения.
С 25 августа 8.00 до 26 августа 00.00 (до окончания работ) движение автобусов с улицы Свердлова будет направлено по улицам Калинина и Лермонтова, далее - по маршруту в обоих направлениях.
Изменения связаны с проведением капитального ремонта участка тепломагистрали ул. Куйбышева на пересечении с ул.Чкалова, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 августа 2018, 19:41Отбор резидентов территорий пензенских ТОСЭР планируют начать в сентябре
24 августа 2018, 19:36В Пензе прошло закрытие летнего оздоровительного сезона
24 августа 2018, 19:31В Пензе рассказали о секретном элементе новой формы «Дизеля»
24 августа 2018, 19:23Под Пензой прошел фестиваль рыболовства среди инвалидов
24 августа 2018, 19:16Пензенские росгвардейцы вернулись из трехмесячной командировки
24 августа 2018, 19:14Пензенские волонтеры вывезли с водоохранной зоны 3 самосвала мусора
24 августа 2018, 19:09На «Эхе Пензы» обсудили кризис в строительной сфере города
24 августа 2018, 19:06В Бековском районе приступили к ремонту социально значимых объектов