В Пензе автобус №30 временно поменяет маршрут

С 25 августа 8.00 до 26 августа 00.00 (до окончания работ) движение автобусов с улицы Свердлова будет направлено по улицам Калинина и Лермонтова, далее - по маршруту в обоих направлениях.

Изменения связаны с проведением капитального ремонта участка тепломагистрали ул. Куйбышева на пересечении с ул.Чкалова, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».