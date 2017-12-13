13 декабря 2017, 17:34Происшествия В Пензе авто пропустило пешеходов и улетело на «встречку» - очевидец В Пензе на пешеходном переходе по улице Карпинского случилось дорожно-транспортное происшествие.

Фотографии с места аварии разместил пользователь в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

«Одиннадцатую» со встречной полосы так ударили, что почти до меня «ВАЗ-2107» доехала. Называется – пропустил пешеходов», - написал автор поста.

На снимке видно, как на полосе, предназначенной для встречного движения, стоит отечественный автомобиль. Судя по сильно помятой задней части машины и комментарию очевидца, похоже, что водителю пришлось внезапно затормозить перед пешеходным переходом, а в этот момент в нее въехало другое авто.

«Когда же там светофор поставят, страшно переходить, особенно зимой и в темноте», - отметила подписчица группы Вера.

Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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