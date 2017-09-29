В Пензе авто промчалось через «зебру», нарушая ПДД

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29 сентября 2017, 13:38Общество
Видеорегистратор пензенца зафиксировал нарушение Правил дорожного движения.
Видеозапись мужчина разместил в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль марки «Калина» мчится по дороге, пересекая сплошную линии разметки. «Торопыга» не сбавил скорость даже перед пешеходным переходом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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