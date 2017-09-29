29 сентября 2017, 13:38Общество В Пензе авто промчалось через «зебру», нарушая ПДД Видеорегистратор пензенца зафиксировал нарушение Правил дорожного движения.

Видеозапись мужчина разместил в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль марки «Калина» мчится по дороге, пересекая сплошную линии разметки. «Торопыга» не сбавил скорость даже перед пешеходным переходом, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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