В Пензе асфальтируют дорогу, соединяющую ул. Калинина и Маркина

30 августа в Пензе приступили к асфальтированию дороги, ведущей к региональному министерству образования, производственным предприятиям и «Медиахолдингу «Экспресс».

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что вопрос асфальтирования данного дорожного участка ранее поднимался на встрече мэра Виктора Кувайцева с гендиректором ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктором Рубцовым.

Сейчас в Пензе благодаря нацпроекту БКАД, реализация которого находится на постоянном личном контроле главы администрации города, появляется больше качественных асфальтированных дорог, ведущих, в том числе, к важным муниципальным и региональным объектам.

Дорога, соединяющая улицы Маркина и Калинина, раньше являлась грунтовой, ее ежегодно выравнивали. Теперь она будет заасфальтирована.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы выполняет подрядчик – ООО «Дорожное строительство». В настоящее время ведется устройство основания из щебня. Объект должен быть сдан до 1 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».