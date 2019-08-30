В Пензе асфальтируют дорогу, соединяющую ул. Калинина и Маркина

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30 августа 2019, 13:36Общество
30 августа в Пензе приступили к асфальтированию дороги, ведущей к региональному министерству образования, производственным предприятиям и «Медиахолдингу «Экспресс».
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отметим, что вопрос асфальтирования данного дорожного участка ранее поднимался на встрече мэра Виктора Кувайцева с гендиректором ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Виктором Рубцовым.
Сейчас в Пензе благодаря нацпроекту БКАД, реализация которого находится на постоянном личном контроле главы администрации города, появляется больше качественных асфальтированных дорог, ведущих, в том числе, к важным муниципальным и региональным объектам.
Дорога, соединяющая улицы Маркина и Калинина, раньше являлась грунтовой, ее ежегодно выравнивали. Теперь она будет заасфальтирована.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы выполняет подрядчик – ООО «Дорожное строительство». В настоящее время ведется устройство основания из щебня. Объект должен быть сдан до 1 октября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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