В Пензе арендодатель не отдает вещи и документы бывшей квартирантке

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15 ноября 2017, 17:35Общество
Начальник управления МВД России по городу Пенза Владимир Лысов провел личный прием граждан.
Одна из обратившихся рассказала, что четыре года вместе с сыном жила на съемной квартире в Железнодорожном районе города.
«Под поводом смены смесителя к заявительнице пришел хозяин квартиры вместе с сантехником. В то время, когда работник ЖКХ ушел за ключами, между владельцем жилья и квартиранткой произошел конфликт», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
После инцидента женщина переехала в другую квартиру. Однако на прежнем месте у нее остались ценные вещи и документы ребенка, которые хозяин забрать не разрешает.
Кроме того, к представителю закона обратилось еще шесть человек. По всем вопросам Владимир Лысов дал подчиненным указание разобраться в сложившихся ситуациях, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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