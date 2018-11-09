В Пензе ансамбль «Злато-Серебро» отметил 15-летний юбилей

В пензенской областной филармонии состоялся концерт ансамбля «Злато-Серебро», которому в 2018 году исполнилось 15 лет. Также 25-летие своей творческой деятельности отметила солистка Наталья Мещерякова. Для зрителей музыканты как всегда приготовили уникальное шоу. Конечно, без подарков по случаю юбилея не остались и сами артисты.

Весь репертуар музыкантов основан на любви к Родине, людям и жизни. И об этом ансамбль поет уже 15 лет, и в этот раз, как всегда, коллективу аплодировал полный зрительный зал. Конечно, в центре внимания - бессменная солистка ансамбля Наталья Мещерякова. У нее - двойной праздник: ровно четверть века назад она начала выступать на большой сцене. Поздравить музыкантов пришли друзья и поклонники, они поднимались к артистам после каждого номера, вручали им цветы, сувениры, грамоты и говорили самые добрые слова.

«Участие ансамбля «Злато-Серебро» на любом мероприятии - это праздник. Вы расходуйте очень много внутренних сил, поэтому желаю, чтобы они у вас постоянно пополнялись», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

На этом празднике было много именитых гостей. Некоторым из них выпала возможность поздравить любимых артистов песнями и танцами. Исполняя песню «Печь», Наталья Мещерякова пригласила на сцену ее автора Раису Лобанову - легендарную пензенскую певицу, заслуженную артистку России.

Конечно, поздравления в этот вечер звучали и от самых известных творческих коллективов Пензы, и от тех, для кого выступление на сцене областной филармонии было дебютным.

«Я знаю их давно, уже почти пять лет, но выступаю совместно впервые. Они молодцы, хорошо поют. Поздравляю с днем рождения», - пожелал певец Уильямс Зебеле.

И как признались сами герои праздника, для них выступать вместе с такими музыкантами - это самый лучший подарок на юбилей.

«Коллективы, с которых я начинала свою творческую деятельность и которыми сейчас руковожу, это самое дорогое для меня. А также зритель, без которого не могу жить. Больше ничего не умею, кроме как петь, творить и дарить людям радость», - сказала Наталья Мещерякова.

А главное желание ансамбля, - конечно же, и дальше радовать своим творчеством любимого зрителя, петь, танцевать и сочинять. Теперь артисты будут готовиться к следующему большому концерту, который состоится в 2019 году.