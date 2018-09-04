В Пензе анонсировали программу Купринского литературного праздника

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04 сентября 2018, 19:42Культура
8 сентября пензенцев приглашают в село Наровчат. На родине Александра Куприна пройдет 34-й литературный праздник, посвященный дню рождения писателя. Он включен в Национальный календарь событий России (0+). Какие новинки подготовили организаторы на этот раз, и что войдет в программу, рассказали в пензенском литературном музее.
В Наровчате, где развернутся главные торжества, уже готовы к приему гостей. Праздник получил название «34-й скорый». Организаторы ожидают более 2000 тысяч человек. Праздник стартует с выставки в единственном в стране музее Куприна, а интерактивные площадки разместятся на территории парка. Будет задействован весь исторический центр Наровчата.
«Будет воссоздан своеобразный стилизованный гимназический класс, где будет можно попробовать написать несколько строк купринским пером», - рассказала заместитель генерального директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев в Пензенской области Виолетта Добрякова.
С мордовской национальной кухней, фольклором и народными играми всех желающих познакомит этнический коллектив из села Новые Пичуры. Пензенские ансамбли и актеры привезут большую концертную программу. Еще одна цель праздника - повысить интерес к Наровчату, как к туристической зоне, поэтому в 2018 году гостям впервые предложат пешеходные экскурсии по достопримечательностям села.
«Помимо музея, в рамках праздника гостям и жителям будет предложено посетить и другие культурные объекты - тюремный замок и дом Араповых», - сказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Также на Купринском литературном празднике наградят лауреатов и призеров ежегодного литературного конкурса «Гранатовый браслет» (0+).
Добраться до Наровчата можно будет на специальных автобусах, которые отправятся со станции «Пенза-1» 8 сентября в 8.00.
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