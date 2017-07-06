В Пензе активно внедряют программу «Доступная среда»

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06 июля 2017, 18:04Общество
Пензенские учреждения адаптируют для обслуживания маломобильных групп населения. В регионе не первый год реализуют программу «Доступная среда». Благодаря ей инвалиды получили беспрепятственный доступ во многие социально-значимые учреждения региона. Примером удачной реализации проекта можно считать Пензенскую областную библиотеку имени Лермонтова.
Евгений Сатяев работает в библиотеке имени Лермонтова техником-программистом. Парень занимается пополнением базы аудиокниг. Такую работу Евгений выбрал неспроста: слабовидящий с детства, он решил помогать инвалидам, у которых тоже есть проблемы со зрением.
«Начинал как обычно: школа, институт. Там проходили компьютерные курсы. В принципе, ничего сложного нет, главное - иметь желание», - рассказал он.
Каждый день с редкими книгами соприкасается Сергей Гаевский - библиотекарь сектора оцифровки. У парня - проблемы с опорно-двигательной системой. Работа в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова дала ему возможность раскрыть себя. За три года специалист перевел около 900 книг.
«Данная работа заключается в том, чтобы распознавать текст, выявлять какие-то ошибки, опечатки и исправлять. После перевода текста в формат PDF происходит размещение книги в электронной библиотеке», - пояснил Сергей Гаевский.
Сейчас в библиотеке работают четыре молодых человека с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 35 лет. Для комфортного пребывания инвалидов в учреждении создали все условия: оборудовали пандусы, ввели в эксплуатацию специальные лифты с надписями, сделанными шрифтом Брайля. Рядом со столом регистрации разместили схему передвижения колясочников по зданию.
Сотрудники библиотеки не только адаптировали свои помещения для инвалидов, но и создали несколько интересных проектов специально для них. Здесь выпускают журнал современной литературы, культуры и общественной мысли «Сура» в звуковом формате. В свет уже вышло три номера. Работа над журналом привлекла внимание многих людей с ограниченными возможностями здоровья и после выхода последнего номера, в библиотеке открыли театральную студию для незрячих и слабовидящих.
«Эта студия сейчас успешно работает. Там немного читателей, около десяти человек. Они готовятся к премьере, которая будет в октябре 2017 года, в дни, когда библиотека будет отмечать свой 125-летний юбилей», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки им. М,Ю. Лермонтова Марина Осипова.
Комфортные условия для маломобильных групп населения активно создают в Пензе с 2016 года благодаря программе «Доступная среда». Чтобы адаптировать город для инвалидов всех категорий, в первую очередь, стараются подготовить строящиеся объекты, а также здания, которые находятся в стадии ремонта или реконструкции.
«Недавно принят федеральный закон, что контроль и надзор за доступностью этих объектов осуществляют те ведомства, которые являются учредителями подведомственных учреждений», - сказал начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Валерий Шомников.
Сейчас в Пензе для маломобильных групп населения уже доступна большая часть учреждений культуры, здравоохранения, а также иных социально-значимых объектов. Однако до сих пор для инвалидов не адаптирован общественный транспорт и магазины. О завершении проекта «Доступная среда» в Пензе говорить еще рано.
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