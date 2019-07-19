В Пензе активисты требуют изменить время продажи алкоголя

Активные пензенцы выступают с инициативой изменить в регионе временные рамки продажи алкоголя. Идея родилась на турнире по боям без правил в селе Пазелки.

Организаторы состязаний поставили перед собой задачу привлечь внимание к культуре народов области, семейным ценностям, а главное, - здоровому образу жизни. Выступая против чрезмерного употребления спиртного, активисты намерены заручиться поддержкой общественности и обратиться к представителям власти.

Игорь Глазов - один из сильнейших бойцов пензенской федерации ММА. В прошлом году он стал призером национального первенства по смешанным единоборствам, а в июле одержал победу в своей весовой категории на спортивно-патриотическом турнире «Зов предков». В Пазелках 24 бойца не только показали зрелищные бои без правил, но и напомнили публике о пользе здорового образа жизни.

«Мне в принципе отец с детства говорил, что нужно вести здоровый образ жизни. В здоровом теле - здоровый дух. Вообще, если ты занимаешься спортом и выпиваешь - это как шаг назад в твоих результатах. Если ты не пьешь, у тебя больше свободного времени, ты можешь сделать что-то полезное - выйти на пробежку или пойти потренироваться», - считает Игорь Глазов, представитель федерации ММА Пензенской области.

«12 на 12 - трезвый баланс» - это лозунг «Зова предков» и главная инициатива, с которой выступили спортсмены. По их мнению, в Пензенском регионе давно назрела необходимость увеличения «трезвого времени» - для этого нужно изменить время продажи алкоголя.

«Во многих регионах нашей страны алкоголь продают меньше часов, чем у нас. Захотелось установить некий трезвый баланс, чтобы в Пензенской области алкоголь продавался по времени столько же, сколько и не продавался: 12 на 12 часов. Алкоголь разрушает судьбы, семьи», - уверен Алексей Суркин, организатор турнира Rod FC «Зов предков».

С активистами соглашаются и правоохранители. По статистике, каждое второе преступление на территории области совершено в состоянии алкогольного опьянения. Доказано, что на так называемую "пьяную преступность" влияют и магазины, торгующие спиртным. Это тот случай, когда уже не спрос рождает предложение, а наоборот.

Такой "экономический закон" во всей красе можно видеть на улицах города -

первые этажи многоквартирных домов пестрят рекламными вывесками, естественно, у любителей спиртного велик соблазн заглянуть хотя бы в одну из десятка торговых точек.

Шесть тысяч - столько человек сегодня стоит на учете областной наркологической больницы. И число страдающих хроническим алкоголизмом из года в год, пусть и незначительно, но растет.

«Это уже маркетинговые ходы - пивной алкоголизм, винный, водочный, - все это чушь. Он един. Идет зависимость от этанола. Если говорить о вреде здоровью, то да – слабый алкоголь он приносит вред здоровью чуть подольше, чем если брать крепкие спиртные напитки. Если человек выпивает три литра пива за один присест, то происходит поражение внутренних органов, - прежде всего, сердца, печени, мозга», - отмечает Илья Лан, заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Областной

наркологической больницы.

Сторонники здорового образа жизни, которые намерены мотивировать и остальных рационально относиться к алкоголю, в ближайшее время обратятся в Законодательное Собрание региона. Если депутаты поддержат инициативу, купить спиртные напитки можно будет с 9 утра до 9 вечера.