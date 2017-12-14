14 декабря 2017, 19:23Общество В Пензе агрономический форум пройдет в формате тематических секций В Пензе стартовал третий агрономический форум. Руководители ведущих сельхозпредприятий Пензенской области поделятся опытом и обсудят вопросы возделывании различных культур на территории региона.

Работа форума пройдет в формате тематических секций, посвященных развитию растениеводства, мясного скотоводства, вопросам подготовки кормовой базы и производства сельхозкультур. Перед участниками выступит гость из Ростова-на-Дону, доктор сельскохозяйственных наук Николай Зеленский. Открыл пленарное заседание губернатор Пензенской области.

Третий Агрономический форум встретил гостей достижениями Пензенский НИИ сельского хозяйства. Институт представил сорта зерновых и технических культур, выведенные за последние 25 лет. Здесь устойчивая к засухе пшеница «Архат», высокоурожайный лен «Исток», но особая гордость института — безнаркотические сорта конопли.

«Сорт конопли «Сурская» достаточно хорошо распространен, как в области, так и в России. Отличается высоким урожаем семян и выходом волокна. Он двустороннего использования. Можно изготавливать масло и волокно», - пояснил заместитель директора по научной работе Пензенского НИИ Сельского хозяйства Олег Тимошкин.

В помощь аграриям - современные технологии. Пензенский центр агрохимической службы представил приборы, которые позволяют проанализировать ситуацию и выстроить план посевной кампании. Среди них - дозиметр, прибор для измерения уровня радиации и навигатор, который помогает составлять карты и ориентироваться на полях.

«Это делается для того, чтобы через пять или шесть лет правильно провести агрохимобследование, мы мониторим состояние плодородия почвы», - объяснил директор пензенского центра агрохимической службы Василий Эркаев.

По словам главы региона, главная проблема 2017 года - невысокие цены на зерно. Местные сельхоз производители доказали, что непростые климатические условия - не помеха большим урожаям. В этом году средняя урожайность побила все прежние рекорды - 36 центнеров с гектара. Пензенские аграрии собрали на 20% картофеля больше, чем в 2016 году. Это еще один рекорд — 484 тысячи тонн.

Общество

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