В Пензе адвокат взял у заключенного деньги за мнимую свободу

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04 июля 2019, 16:04Криминал
В Пензе осудили 53-летнего экс-адвоката, который покушался на мошенничество в крупном размере. Мужчину отправили в колонию на один год и три месяца.
Установлено, что адвокат консультировал осужденного за незаконный сбыт наркотиков. Тот хотел заменить оставшийся срок наказания на исправительные работы, и пензенец обещал ему в этом помочь. Однако ввел в заблуждение.
«Заключенный согласился передать через посредника 650 тыс. рублей, из которых 350 тыс. предназначались якобы судье, а оставшаяся сумма – адвокату за посредничество», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
24 января злоумышленник получил свою часть денег в одном из торговых центров Пензы, там его и задержали сотрудники УФСБ. В ходе расследования уголовного дела мужчина потерял статус адвоката.
По решению суда, пензенца отправили в колонию, он пытался обжаловать приговор, но ему это не удалось, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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