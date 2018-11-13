В Пензе 9 пожарных тушили ванну

По предварительным данным, 12 ноября в 11.26 в квартире на улице Плеханова загорелась ванная. Огонь частично уничтожил стены в комнате и повредил сантехнику. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».