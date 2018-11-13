13 ноября 2018, 10:32Происшествия

В Пензе 9 пожарных тушили ванну

В Железнодорожном районе города Пензы произошел пожар.

По предварительным данным, 12 ноября в 11.26 в квартире на улице Плеханова загорелась ванная. Огонь частично уничтожил стены в комнате и повредил сантехнику. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7688807/

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