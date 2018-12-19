19 декабря 2018, 17:08Происшествия

В Пензе 9 пожарных тушили сарай

В Пензе в ночь на 19 декабря произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил в час ночи. На 3-м Фестивальном проезде загорелся деревянный сарай. Огонь полностью уничтожил строение. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар девять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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