В Пензе 9 Мая ремонтируют дороги на 4 улицах

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09 мая 2017, 11:34Общество
В День Победы рабочие продолжают ремонт на улицах Пензы.
Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Пензы, на улицах Тепличной и Мереняшева идет подготовка к ремонтным работам. На ул. Львовской рабочие демонтируют бордюрный камень, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Кроме того, на ул. Бекешской работают три бригады, которые занимаются подготовкой дорожного полотна и установкой бордюрного камня.
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