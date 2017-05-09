09 мая 2017, 11:34Общество

В Пензе 9 Мая ремонтируют дороги на 4 улицах

В День Победы рабочие продолжают ремонт на улицах Пензы.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Пензы, на улицах Тепличной и Мереняшева идет подготовка к ремонтным работам. На ул. Львовской рабочие демонтируют бордюрный камень, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, на ул. Бекешской работают три бригады, которые занимаются подготовкой дорожного полотна и установкой бордюрного камня.

Общество
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