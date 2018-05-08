В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя

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08 мая 2018, 16:36Общество
В некоторых магазинах Пензы временно ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках в день празднования годовщины Великой Победы.
Так, с 9.00 до 16.00 алкоголь и напитки в стеклянной таре не будут продавать в магазинах, расположенных вблизи Монумента воинской и трудовой славы по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекта Победы. С 14.00 до 23.00 – рядом с Юбилейной площадью на улицах Суворова и Бакунина.
По информации пресс-службы администрации Пензы, данная мера введена для соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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