В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя

В некоторых магазинах Пензы временно ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках в день празднования годовщины Великой Победы.

Так, с 9.00 до 16.00 алкоголь и напитки в стеклянной таре не будут продавать в магазинах, расположенных вблизи Монумента воинской и трудовой славы по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекта Победы. С 14.00 до 23.00 – рядом с Юбилейной площадью на улицах Суворова и Бакунина.

По информации пресс-службы администрации Пензы, данная мера введена для соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».