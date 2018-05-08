В Пензе 9 мая изменится схема движения автобусов

В Пензе во время проведения мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, изменится схема движения общественного транспорта.

Во время проведения легкоатлетической эстафеты с 8.30 до ее окончания (ориентировочно до 16.00) будут внесены следующие изменения:

- приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, № 8, №9;

- ограничено движение троллейбусов маршрута №2 до площади «Дружбы» по улице Суворова;

Также изменилось направлено движение общественного транспорта по следующим схемам:

- троллейбусов маршрута № 6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов большого класса маршрута № 66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов большой и малого классов маршрутов № 44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрутов № 2А, № 29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 2Т – с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Крупской – Гагарина - Суворова и далее по маршруту;

- автобусов малого класса маршрутов № 13, № 16, № 49, № 68, № 75, № 89 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту;

- автобусов малого класса маршрута № 80 – при движении в сторону конечной остановки «ст.Пенза-III» с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Крупской – Гагарина – Суворова и далее по маршруту;

- автобусов малого класса маршрута № 59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».