В Пензе 9 мая изменится работа общественного транспорта

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08 мая 2018, 12:04Общество
В Пензе 9 мая во время проведения легкоатлетической эстафеты изменится схема движения общественного транспорта.
По информации пресс-службы горадминистрации, изменения будут действовать с 9.30 и до окончания эстафеты, предположительно до 16.00. Движение общественного транспорта будет осуществляться по схемам:
- троллейбусы №6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусы №66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки №44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки №2А, №29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки №1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки №55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки №2Т – с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Крупской – Гагарина - Суворова и далее по маршруту;
- маршрутки №13, №16, №49, №68, №75, №89 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- маршрутки №77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; при движении с проспекта Строителей: по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту;
- маршрутки №80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- маршрутки №59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.
Кроме того, будет приостановлено движение троллейбусов №1, №8, №9 и ограничено движение троллейбусов №2 до площади «Дружбы» по ул.Суворова.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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