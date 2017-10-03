03 октября 2017, 19:48Здоровье В Пензе 9 человек заболели мышиной лихорадкой В Пензенской области участились случаи мышиной лихорадки. Болезнь переносят грызуны — рыжие полевки. Инфекция проникает в организм человека через слизистые оболочки дыхательных путей и пищеварительной системы. В 2017 году уже более 100 пациентов с диагнозом гемморогическая лихорадка оказались в областном центре специализированных видов медицинской помощи.

Большие проблемы от маленького грызуна. Мышиная лихорадка уложила на больничные койки более 100 жителей Пензенской области. Больше всего рискуют заразиться жители частного сектора.

Мышиная лихорадка может привести к нарушениям функции почек, отеку легких и сосудистой недостаточности. По словам специалистов, лечение должно проводиться исключительно в стационарных условиях.

«Наибольшему риску заболевания подвержены сельские жители, охотники, рыбаки, а также городские жители, которые ездят на дачи и убираются в помещениях, в которых могли находиться мыши. Заболевание начинается остро с высокого подъема температуры до 39-40 градусов. Характерно отсутствие катаральных явлений, то есть болей в горле, кашля, насморка», - пояснила заведующая инфекционным отделом №3 пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Наталья Свистунова.

Сейчас в центре специализированных видов медицинской помощи лежит девять человек с таким диагнозом. Лидия Ивановна — рыболов со стажем, выходные с удочкой проводит уже больше 40 лет. Предполагает, что заразилась, когда готовила зерновые смеси для подкормки.

«Сначала ничего не было, просто были колики в животе и иногда подташнивало. Температуры не было, а потом через две недели резко - 39 градусов. Увезли в больницу», - рассказала она.

Земетчинские врачи не сразу поняли, что имеют дело не с обычной простудой и отправили пациентку в Пензу. Пенсионерка несколько дней провела в неведении, так же как и ее соседка по палате. Женщина провела выходные на даче за уборкой картошки. Первые симптомы болезни заметила через месяц.

Сейчас оба товарища по несчастью чувствуют себя гораздо лучше. Болезнь перенесли без серьезных последствий и скоро отправятся домой. А вот Константину Кубасову повезло меньше. Мужчина выбивал ковер на даче и на второй же день почувствовал недомогание. Еще через несколько дней оказался в реанимации.

«Четверо суток меня капали, отказали почки. Перенес очень тяжело, похудел килограмм на восемь, наверное, потому что аппетита не было. Благодарен врачам, что вытащили», - поделился он.

Одно радует, мышиная лихорадка не передается от человека к человеку. Тем не менее, осенью нужно быть очень внимательным, чтобы не заразиться. Все сельскохозяйственные работы и уборку в помещениях, где могли быть мыши, нужно проводить в респираторе и перчатках. Все что растет на грядках в огороде и на ветках в лесу нужно тщательно мыть перед едой. Если вы обнаружили первые признаки болезни, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Самолечение может усугубить ситуацию и даже привести к летальному исходу.

Здоровье

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