02 ноября 2017, 15:04Криминал В Пензе 9 человек осудили за крупную кражу дизтоплива В Пензе осудили межрегиональную преступную группу, которая слила дизельное топливо почти на полмиллиона рублей.

По данным суда, девять человек, жители Московской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Казахстан в 2015 году в течение нескольких месяцев сливали дизельное топливо. С помощью врезок и отводов из магистрального нефтепродуктопровода в Кузнецком районе им удалось похитить не менее 13 тонн горючего. Причиненный АО «Транснефтепродукт-Самара» ущерб составил 433 542 рублей.

«Используя емкости различного объема, они заливали похищаемое дизельное топливо, а затем продавали. Для общения между собой они использовали телефоны, оформленные на других лиц, употребляли специальную терминологию, во время хищения попеременно патрулировали прилегающую территорию, наблюдали за подъездными путями при помощи бинокля ночного видения», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Суд назначил наказание двум организаторам преступной группы – четыре года шесть месяцев и четыре года пять месяцев лишения свободы.

«Еще пятерым участникам группы назначено лишение свободы на различные сроки с отбыванием наказания в колониях общего, строго и особого режимов. Двум подсудимым суд счел возможным назначить условное наказание», - добавили в пресс-службе.

Шестеро осужденных подали апелляционные жалобы, но их оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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