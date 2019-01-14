В Пензе 80-летие региона отметят 1 февраля

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14 января 2019, 10:33Общество
14 января в правительстве Пензенской области на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев затронул вопрос подготовки к празднованию 80-летия региона.
По словам Ивана Белозерцева, оно должно состоять из комплекса мероприятий, которые пройдут в течение всего 2019 года.
«1 февраля состоятся праздничные мероприятия в областном центре, у каждого министерства есть своя зона ответственности. Все должно быть подготовлено на высоком уровне», - подчеркнул губернатор.
Он поручил представителям министерств провести «круглые столы» с общественниками, на которых продемонстрировать достижения за последние годы и обсудить проблемные вопросы.
Мероприятия будут открываться днями Пензенской области в Совете Федерации. По словам первого зампреда правительства Ларисы Рябихиной, работа по подготовке к празднованию уже идет. Губернатор поручил вовремя доводить информацию о предстоящих мероприятиях до населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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