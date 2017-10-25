25 октября 2017, 19:19Общество Учитель пензенских чиновников отмечает 70-летие 25 октября 70-летие отметил заведующий кафедрой «Государственное управление и социология региона» Пензенского государственного университета. Про него говорят, что чуть ли не половина чиновников Пензенской области учились у него. Рабочий день ученого и преподавателя расписан по минутам, он полон сил и планов на будущее.

Он подтянут, бодр и полон энергии. В свой 70-й день рождения заведующий кафедрой «Государственное управление и социология региона» ПГУ Сергей Неделько спешит к студентам. Лекции и семинары идут точно по расписанию, несмотря на праздник.

Сергей Неделько в Пензенском государственном университете готовит чиновников различных уровней уже больше 40 лет. По его мнению, представители власти должны непременно обладать лучшими человеческими качествами: доброта, отзывчивость, умение выслушать и понять человека, порядочность и пунктуальность, а еще важны умение общаться и находить компромиссы.

«Прежде всего, вы будете работать в системе не «человек-природа», не «человек-машина», а «человек-человек». Если вы не можете работать с людьми, выслушать человека слепого, глухого, любого, который к вам придет со своими проблемами, лучше не идите в эту сферу», - пояснил заведующий кафедрой «Государственное управление и социология региона» ПГУ Сергей Неделько.

Его лекции не прогуливают. В разное время на занятиях у него сидели и начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин, и нынешний министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин, и заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин. Сегодняшние студенты от лекций Сергея Неделько тоже в восторге.

«Человек, который сочетает в себе качества отличного руководителя, преподавателя и какую-то даже отцовскую любовь, потому что всегда к нам относится с радушием, всегда можем подойти за помощью, никогда не откажет. У него прекрасное чувство и юмора, и душевность, это симбиоз всех лучших качеств», - рассказала студентка четвертого курса ПГУ Ксения Кожевникова.

В жизни Сергея Неделько был опыт и серьезной управленческой работы. С 2001-го по 2006-ой год он возглявлял отдел по связям с общественностью областного правительства. Об этой странице своей жизни юбиляр вспоминает с теплотой. Работать приходилось много и с разными людьми. Сменить лекционные залы на правительственный кабинет ему предложила Елена Столярова, тогда заместитель губернатора, а ныне детский омбудсмен Пензенской области.

«Он очень отзывчивый человек, бескорыстный, имеет глубокое чувство внутреннего достоинства, это качество характеризует его как человека, который уважает других людей», - отметила она.

Впрочем, и будучи чиновником, Сергей Неделько не оставил преподавания. В 2006 году он вернулся в ПГУ и возглавил кафедру «Государственного управления и социологии региона». Юбиляр признается, что работать со студентами ему всегда нравилось больше, чем руководить.

Помимо преподавания Сергей Неделько активно занимается научной работой и наставничеством над студентами - бакалаврами и магистрами. Наталья Долгова под руководством заведующего кафедрой написала дипломную работу, а сейчас пишет магистерскую диссертацию. Девушка признается, что в выборе научного руководителя не сомневалась ни минуты.

«Когда мы писали дипломную работу, он всегда меня поддерживал, видел, как я переживала, помогал, все выверял очень тщательно, это было очень приятно», - поделилась Наталья Долгова.

В свои 70 Сергей Неделько с удовольствием делится планами на будущее, а их у завкафа немало. Весной вузу предстоит пройти процедуру аккредитации. А еще он не оставляет мечты написать докторскую и намерен как можно дольше учить будущих пензенских чиновников всегда оставаться людьми.

Общество

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