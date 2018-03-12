В Пензе 70-летие хоккея в регионе отметят топовым матчем со звездами

О том, какие команды сразятся на сурском льду, ИА «Пенза-Пресс» рассказал глава минспорта региона Григорий Кабельский.

«У нас будет две команды – чиновников и спортсменов, в том числе – из других регионов, ее возглавит губернатор Иван Белозерцев, а вторая будет состоять из артистов. В среду окончательно будет известен список. Но мы уже знаем, что 13 достаточно известных артистов и спортсменов будут принимать участие. Марат Башаров будет, к примеру», - сообщил он.

Игра начнется в 17.00, вход будет бесплатным.

Напомним, 17 ноября прошлого года в Пензе также прошел товарищеский матч - между сборной областного правительства и «Звездами отечественного спорта». Победу в тяжелой борьбе одержали хозяева льда со счетом 8:7, пишет ИА «Пенза-Пресс».