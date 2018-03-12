В Пензе 70-летие хоккея в регионе отметят топовым матчем со звездами

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12 марта 2018, 17:59Общество
В Пензе 16 марта 70-летие регионального хоккея отметят топовым хоккейным матчем (0+), который состоится на «Дизель-Арене».
О том, какие команды сразятся на сурском льду, ИА «Пенза-Пресс» рассказал глава минспорта региона Григорий Кабельский.
«У нас будет две команды – чиновников и спортсменов, в том числе – из других регионов, ее возглавит губернатор Иван Белозерцев, а вторая будет состоять из артистов. В среду окончательно будет известен список. Но мы уже знаем, что 13 достаточно известных артистов и спортсменов будут принимать участие. Марат Башаров будет, к примеру», - сообщил он.
Игра начнется в 17.00, вход будет бесплатным.
Напомним, 17 ноября прошлого года в Пензе также прошел товарищеский матч - между сборной областного правительства и «Звездами отечественного спорта». Победу в тяжелой борьбе одержали хозяева льда со счетом 8:7, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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