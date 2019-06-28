В Пензе 7 работников управления муниципального имущества нарушили закон

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28 июня 2019, 14:03Общество
В управлении муниципального имущества администрации Пензы проверили соблюдение работниками антикоррупционного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что семеро сотрудников управления подали недостоверные сведения в отношении себя или членов своей семьи о полученных доходах, объектах недвижимости или участии в коммерческих организациях.
По всем фактам правоохранители внесли представление в адрес главы администрации Пензы. В ведомстве добавили, что нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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