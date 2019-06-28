В Пензе 7 работников управления муниципального имущества нарушили закон

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что семеро сотрудников управления подали недостоверные сведения в отношении себя или членов своей семьи о полученных доходах, объектах недвижимости или участии в коммерческих организациях.

По всем фактам правоохранители внесли представление в адрес главы администрации Пензы. В ведомстве добавили, что нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».