28 июня 2019, 14:03Общество

В Пензе 7 работников управления муниципального имущества нарушили закон

В управлении муниципального имущества администрации Пензы проверили соблюдение работниками антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что семеро сотрудников управления подали недостоверные сведения в отношении себя или членов своей семьи о полученных доходах, объектах недвижимости или участии в коммерческих организациях.

По всем фактам правоохранители внесли представление в адрес главы администрации Пензы. В ведомстве добавили, что нарушителей привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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