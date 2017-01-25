В Пензе 6 водителей не пропустили авто с сиренами

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25 января 2017, 16:03Общество
В Пензенской области провели профилактическую операцию «Маячок».
По ее итогам шесть водителей привлекли к административной ответственности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Госавтоинспекция напоминает о том, что автомобилям с сиреной водители обязаны уступить дорогу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд.
«За нарушение этого правила водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
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