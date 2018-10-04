В Пензе 580 домов остаются без отопления

Во все детские сады и школы поступило тепло, а вот 580 жилых домов пока остаются без отопления. По графику подать в них теплоноситель должны в течение ближайших двух дней. Оперативно ликвидировать возможные порывы и выдержать установленные сроки - такую задачу перед ресурсоснабжающими организациями поставил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Жильцы дома по улице Кулакова, 8/2 ждали тепла еще со старта отопительного сезона. Однако из-за прорывов на теплосетях их дом остался без отопления, как и 9% жилого фонда. Тем не менее в двух с половиной тысячах домов батареи уже нагрелись. Все учреждения образования и здравоохранения обеспечены теплом. По мнению главы городской администрации Виктора Кувайцева, на этот раз подключение идет быстрее, чем в прошлом году.

«На эту дату в прошлом году у нас порядка 90% школ и 93% детсадов были с теплом. Что касается жилого фонда, мы тоже на сегодняшний день график превышаем - свыше 90% на сегодня с теплом. В прошлом году порядка было 87%», - сообщил он.

На заседании штаба отметили, что девятый и десятый дни пуска тепла - самые ответственные. В этот период обычно случаются прорывы. К ликвидации возможных аварий мэр Пензы посоветовал привлекать квалифицированные бригады муниципальных унитарных предприятий. Кроме того, ресурсники приступят к работам на бесхозных сетях.

«Пригласили специалистов МКП «Теплоснабжение» и энергосбыта, там, где они нужны, чтобы начать опрессовку участка, который поврежден, и мы приступаем к устранению. Это, в первую очередь, улицы Мебельная, Баумана 61, по проспекту Строителей», - сказал технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Специалисты обсудили также функционирование модульных котельных. Использование альтернативных источников выработки тепла для Пензы довольно новая практика, которая успела себя зарекомендовать. Как сообщил начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Михайлов, именно благодаря модульным котельным тепло так быстро было подано в социальные объекты и учреждения здравоохранения.