В Пензе 57 классов закрыто на карантин

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30 января 2017, 18:59Общество
За прошлую неделю на территории Пензенской области более 3500 человек заболели ОРВИ. Больше всего – в Лопатинском, Нижнеломовском районах и в городе Кузнецке. В Пензе инфекцию подхватили более 1200 человек.
«Всего с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 345 случаев гриппа. Из них пять случаев — это грипп Б. Все остальное — грипп А. По состоянию на 27 января, на карантин выведено 57 классов в 25 школах города, а также 21 класс в десяти школах муниципальных образований региона», - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Несмотря на то, что сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается, специалисты надеются избежать введения всеобщего карантина. Школы в регионе будут закрывать только в том случае, если общая заболеваемость превысит 30%. Пока она находится на отметке 10%.
Пик заболеваемости ожидается в конце февраля. По прогнозам, эпидемия должна завершиться к середине марта.
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