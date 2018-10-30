В Пензе 56% опрошенных школьников уверены в безнаказанности за драки

Сотрудники прокуратуры Пензенской области провели тестирование старшеклассников. У подростков выявили, как они осведомлены об ответственности за драки.

В тестировании приняли участие 13 116 молодых людей и девушек. Так, 28% опрошенных полагают, что драка помогает разрешить конфликт. 91% уверены, что человек может умереть даже после одного нанесенного ему удара. 79% учеников готовы рассказать о драке директору школы, при этом почти все из них (93%) уверены, что он примет меры к урегулированию конфликта.

94% ребят рассказали, что знают о наличии уголовной и административной ответственности за драки. Но при этом 56% уверены, если бой произошел обоюдно и они не имеют претензий друг к другу, то никакого наказания не может быть.

1 573 подростков, которые проходили тестирование, участвовали в драке непосредственно в учебном заведении, и почти столько же – после уроков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».