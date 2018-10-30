В Пензе 56% опрошенных школьников уверены в безнаказанности за драки

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30 октября 2018, 17:06Общество
Сотрудники прокуратуры Пензенской области провели тестирование старшеклассников. У подростков выявили, как они осведомлены об ответственности за драки.
В тестировании приняли участие 13 116 молодых людей и девушек. Так, 28% опрошенных полагают, что драка помогает разрешить конфликт. 91% уверены, что человек может умереть даже после одного нанесенного ему удара. 79% учеников готовы рассказать о драке директору школы, при этом почти все из них (93%) уверены, что он примет меры к урегулированию конфликта.
94% ребят рассказали, что знают о наличии уголовной и административной ответственности за драки. Но при этом 56% уверены, если бой произошел обоюдно и они не имеют претензий друг к другу, то никакого наказания не может быть.
1 573 подростков, которые проходили тестирование, участвовали в драке непосредственно в учебном заведении, и почти столько же – после уроков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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