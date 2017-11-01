В Пензе 50 юных техников борются за звание лучшего авиамоделиста

01 ноября 2017, 19:46Спорт

В Пензе открылись областные соревнования в классе пилотажных моделей (0+). На площадке станции юных техников №1 бороться за звание лучшего авиамоделиста будут 50 человек. Не только дети, но и взрослые. Оценивать спортсменов будут по трем критериям.