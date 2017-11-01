В Пензе 50 юных техников борются за звание лучшего авиамоделиста

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01 ноября 2017, 19:46Спорт
В Пензе открылись областные соревнования в классе пилотажных моделей (0+). На площадке станции юных техников №1 бороться за звание лучшего авиамоделиста будут 50 человек. Не только дети, но и взрослые. Оценивать спортсменов будут по трем критериям.
«Соревнования идут в классе скоростных моделей на дистанции - один километр. Пилотаж - это качество выполнения комплекса фигур в определенной последовательности. Класс моделей - это насколько они соответствуют прототипу настоящего самолета», - пояснил главный судья соревнований Владимир Григорьев.
Состязания пройдут в два дня. Победителей и призеров турнира наградят медалями и грамотами.
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