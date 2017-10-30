30 октября 2017, 19:48Образование В Пензе 50 студентов участвуют в «Школе парламентаризма» В Пензе стартовал второй сезон федерального проекта «Школа парламентаризма» (16+). Для пензенской молодежи он может стать первой ступенью в карьере политика или общественного деятеля. Эксперты знакомят студентов с основами политической системы нашей страны, помогают развить лидерские качества, а также оформить законотворческие и социальные инициативы. По итогам проекта лучшие получат шанс пройти стажировку в федеральных органах государственной власти.

Пока это обычные студенты и активисты, но в будущем, вполне возможно, - знаменитые политики и общественные деятели. В Большом зале Законодательного Собрания области открыли второй сезон «Школы парламентаризма». За возможность участия в проекте боролось около 100 человек. Старт второму сезона проекта дал председатель ЗакСобра Валерий Лидин.

«Мы надеемся, что этот проект поможет более детально ознакомиться с теми нормативно-правовыми актами, которые разрабатываются в Законодательном Собрании. Мы предоставим возможность пользоваться нормативно-правовой базой», - пояснил председатель регионального парламента.

Прежде чем попасть в школу парламентаризма, юношам и девушкам пришлось пройти несколько испытаний. В проект попали самые инициативные молодые люди.

«Надеюсь, что ребята, а их уже 50, смогут получить необходимый опыт и в будущем подключиться к работе парламентаризма», - сказал руководитель пензенского городского штаба всероссийской общественно-политической молодежной организации «Молодая гвардия» Павел Голдин.

Учеников школы парламентаризма ждет специальная программа. Они будут участвовать в мастер-классах и дебатах, разрабатывать социальные и законодательные инициативы. Лучшие получат возможность пройти стажировку в органах законодательной и исполнительной власти.

«В первом сезоне было меньше участников - 30 человек. Все они активно принимали участие в работе школы. Были выбраны несколько победителей, одним из которых являлась я. Съездила на стажировку в Москву в центральный штаб всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Там мы были в Государственной Думе, ЦИКе Единой России. Получали различные знания и навыки», - рассказала руководитель проекта «Школа парламентаризма» Алена Комарова.

Важная часть образовательной программы — встречи с опытными политиками. Первую лекцию в рамках проекта юным парламентариям прочитал депутат Государственной Думы Иван Фирюлин.

Школа парламентаризма работает более чем в 50 регионах страны. По результатам первого сезона более 500 студентов со всей России прошли стажировки в муниципальных, региональных и федеральных органах государственной власти. Некоторые даже получили работу.

Образование

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