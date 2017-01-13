13 января 2017, 19:41Общество Пензенским пенсионерам началась выдача 5000 рублей В Пензе началась выдача единовременной компенсационной выплаты пенсионерам. Все получатели пенсий в регионе получат по 5000 рублей до 28 января.

В Пензенской области стартовала выдача компенсационной единовременной выплаты в 5000 рублей. Начиная с 13 января, ее стали носить по домам вместе с пенсией, то есть человек получает сразу две суммы.

Те, у кого день выдачи пенсии до 13 января, получат компенсационную выплату отдельно. По информации сотрудников пенсионного фонда, - в течение января.

Повезло тем, кому деньги перечисляют на банковскую карту. Компенсация у каждого из них уже - на личном счете.

«Суммы, которые причитаются получающим пенсии через кредитные учреждения, были зачислены сразу по всему месяцу», - сказала заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Компенсационная выплата - это деньги, которые получатели пенсии недополучили в 2016 году. Поясняем. В свое время было принято решение проиндексировать пенсию не как обычно, то есть соразмерно инфляции, а на 4%. Теперь же появилась возможность компенсировать то, что не было начислено.



Компенсационная выплата в 5000 начислена одинаково всем. Она не привязана к размеру пенсии.



«Примерно было подсчитано: около 11000 рублей если пенсия, то 5000 - это даже больше, чем была бы доиндексация. А те, у кого пенсия больше12000, конечно, это, может быть, чуть-чуть поменьше, чем была бы доиндексация. Но так определили», - сказала Любовь Евдокимова.

Компенсационная выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в пенсионном фонде. А значит, обращаться туда гражданам и писать заявление не требуется.

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