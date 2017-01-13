Пензенским пенсионерам началась выдача 5000 рублей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 января 2017, 19:41Общество
В Пензе началась выдача единовременной компенсационной выплаты пенсионерам. Все получатели пенсий в регионе получат по 5000 рублей до 28 января.
В Пензенской области стартовала выдача компенсационной единовременной выплаты в 5000 рублей. Начиная с 13 января, ее стали носить по домам вместе с пенсией, то есть человек получает сразу две суммы.
Те, у кого день выдачи пенсии до 13 января, получат компенсационную выплату отдельно. По информации сотрудников пенсионного фонда, - в течение января.
Повезло тем, кому деньги перечисляют на банковскую карту. Компенсация у каждого из них уже - на личном счете.
«Суммы, которые причитаются получающим пенсии через кредитные учреждения, были зачислены сразу по всему месяцу», - сказала заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.
Компенсационная выплата - это деньги, которые получатели пенсии недополучили в 2016 году. Поясняем. В свое время было принято решение проиндексировать пенсию не как обычно, то есть соразмерно инфляции, а на 4%. Теперь же появилась возможность компенсировать то, что не было начислено.
Компенсационная выплата в 5000 начислена одинаково всем. Она не привязана к размеру пенсии.
«Примерно было подсчитано: около 11000 рублей если пенсия, то 5000 - это даже больше, чем была бы доиндексация. А те, у кого пенсия больше12000, конечно, это, может быть, чуть-чуть поменьше, чем была бы доиндексация. Но так определили», - сказала Любовь Евдокимова.
Компенсационная выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в пенсионном фонде. А значит, обращаться туда гражданам и писать заявление не требуется.
15 января 2017, 12:30Пензенская «Юность» готовится к домашним матчам чемпионата страны по баскетболу
15 января 2017, 12:21В Пензе с продажи сняли опасную незамерзайку
15 января 2017, 12:1916 января исполнится 135 лет со дня рождения великого художника из Пензы
13 января 2017, 20:04В ЗакСобре выясняли, почему пензенцы предпочитают болеть «на ногах»
13 января 2017, 19:59Пензенцы будут сотрудничать с группой «Ленинград»
13 января 2017, 19:52Архитекторы рассказали, как изменится облик Суры
13 января 2017, 19:45В Пензе медиум и психолог высказали мнения о святочных гаданиях
13 января 2017, 19:41Пензенским пенсионерам началась выдача 5000 рублей