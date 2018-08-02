В Пензе 5 августа состоится автоквест от iMAll

5 августа в Пензе пройдет уникальный автоквест (18+). По словам организаторов, игра не только развивает смекалку и учит действовать сообща, но и позволит узнать много нового об истории родного края. В квесте планируют принять участие сразу три команды телерадиокомпании «Экспресс». Впрочем, побороться за денежные призы могут все желающие, заявки еще принимаются.

Ожидается, что 5 августа возле ДС «Сура» будет многолюдно. Оттуда будет дан старт уникальному командному iMall-квест. Это интерактивное ориентирование по городу. Участники будут передвигаться по областному центру на автомобилях по определенному маршруту, разгадывают загадки и выполняют задания.

«Игроков ожидает масса загадок - интерактивные, где придется выполнять различные действия, выполнять задания, интеллектуальные - на смекалку, эрудицию, знание города», - рассказал организатор iMall-квеста Сергей Синявин.

Принять участие может любой желающий, достигший совершеннолетия. Главное условие - наличие автомобиля.

«В каждой команде должно быть от двух до пяти человек. Одиночное участие не допускается, потому что водитель должен спокойно ехать и не отвлекаться на другие действия. Также нужен планшет или телефон», - сказал организатор iMall-квеста Денис Митин.

Победителей и призеров будут определять по количеству набранных баллов за время прохождения всего маршрута. Организаторы подчеркивают, главное в квесте - не быстрота, а точность прохождения заданий. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 30-24-92 и получить специальную наклейку участника.

«Наклейки можно получить по адресу Суворова, 2, торговый центр iMall, предварительно записавшись по телефону 8-927-394-32072. Всем участникам квеста помогут закрепить наклейки на стекло, если кто-то не справится», - рассказал директор торгового центра iMall Владимир Северьянов.

Победителей и призеров будут ждать денежные подарки. За первое место - десять тысяч рублей, за второе - пять и за третье - две. iMall-квест пройдет в воскресенье 5 августа, начало - в 17.00.