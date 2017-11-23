23 ноября 2017, 10:11Общество В Пензе 4 управляйки нарушили правила приема платежей за комуслуги В Пензе прокуратура проверила, соблюдают ли правила приема платежей от жильцов за коммунальные услуги управляющие компании Октябрьского района.

В результате проверки установлено, что платежи от потребителей услуг четыре управляющие компании принимали на расчетные счета, которые не являются специальными.

В отношении руководителей этих организаций прокурор Октябрьского района возбудил четыре дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Каждого виновного оштрафовали на 4000 рублей, кроме того, им вынесены представления об устранении выявленных нарушений.

Представления находятся на рассмотрении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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