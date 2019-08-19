В Пензе 4 сентября стартует молодежный форум «MediaАкцент»

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19 августа 2019, 12:34Культура
В Пензе 4-7 сентября пройдет форум «MediaАкцент», на который приедут представители регионов страны – молодые журналисты, блогеры, видеографы, таргетологи.
Подготовку к проведению мероприятия обсудили 19 августа на оперативном совещании в областном правительстве.
«Торжественное открытие состоится в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Ведущие «России-1» должны приехать. По фамилиям идет согласование», - сообщил зампред Олег Ягов.
Регистрация участников проходит через АИС «Молодежь России», на форум ожидаются более 200 начинающих сотрудников СМИ, блогеров и студентов. Мероприятие получило поддержку на грантовом конкурсе Росмолодежи.
В рамках «MediaАкцента» ожидаются дискуссии, встречи с почетными гостями, экспертами, мастер-классы, тематические школы с разборами кейсов. Лучшие участники получат возможность пройти 10-дневную стажировку в федеральных СМИ, сообщается на сайте ПГУ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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