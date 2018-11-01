В Пензе 4 ноября перекроют ряд улиц

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01 ноября 2018, 12:04Общество
В День народного единства, 4 ноября, в Пензе пройдут массовые мероприятия. Чтобы обеспечить безопасность граждан, перекроют несколько участков дорог и ограничат стоянку на ряде улиц.
Об этом сообщили впресс-службе городской администрации.
Так, движение транспорта с 20.00 3 ноября до 12.00 4 ноября будет закрыто:
- по ул. Бакунина: от ул. Толстого до ул. Суворова;
- по ул. Новый Кавказ: от ул. Толстого до ул. Пугачева;
- по ул. Пугачева: от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.
На этот же период ограничат стоянку автомобилей на следующих участках:
- по обеим сторонакм ул. Бакунина: от ул. Толстого до ул. Суворова;
- по ул. Новый Кавказ: от ул. Толстого до ул. Пугачева;
- по ул. Пугачева: от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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